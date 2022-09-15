Эрлинг Холанд: «Боруссия» хорошо играла. Они меня не остановили, я забил. В итоге «Сити» показал себя»

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Эрлинг Холанд высказался после победы «Ман Сити» над «Дортмундом» в ЛЧ (2:1).

«В итоге мы показали себя. Вот так мы должны играть. Я горжусь последними 25 минутами матча. Отличный кросс Канселу. Это действительно важная победа.

Здорово снова увидеть всех [знакомых из «Боруссии»]. Они меня не остановили, я забил. «Боруссия» хорошо играла. Я был совершенно уверен, что меня будут опекать всю игру, потому что Терзич очень хорошо меня знает.

Три очка – вот что важно», – сказал форвард «горожан».

🤩 Магический гол Холанда! Ногой в чудо-прыжке – победный с родным «Дортмундом» в ЛЧ

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