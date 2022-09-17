Мюллеру не хватает Левандовского на поле: «Ловлю себя на мысли, что на дальней штанге должен был кто-то быть»

признался, что ему не хватает на поле Роберта Левандовского в матчах «Баварии».

Польский нападающий в межсезонье перешел из мюнхенского клуба в «Барселону».

«В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную», – сказал форвард «Баварии».

Тем не менее Мюллер также добавил, что новая схема команды без чистого центрфорварда видится ему «привлекательной и интересной».