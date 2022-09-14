Карпин о победе над «Оренбургом»: «Понравилось почти все, кроме травмы Медведева и пропущенного мяча»

Валерий Карпин дал комментарий после победы «Ростова» над «Оренбургом».
Сегодня команда обыграла «Оренбург» (3:1) в рамках Фонбет Кубка России.
– Вам понравилась сегодняшняя игра?
– Почти все, за исключением травмы Никиты [Медведева] и пропущенного мяча. Все остальное понравилось.
– Можно сказать, что у резервных игроков удачно получилось и с «Динамо», и сегодня?
– Да, можно. Ну, давайте так: и «Динамо», и «Оренбург» сегодня играли неосновными составами, как и мы. Поэтому рано еще об этом говорить.
Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много.
– Не обидно, что в эпизоде с Медведевым было положение вне игры?
– Ну, правила у нас такие сейчас, они так их трактуют.
– Остальные замены были плановые?
– Да. Все удачно сложилось. Еще бы одну замену сделал, если бы не травма Никиты.
– Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата по нервам и напряжению?
– Нет, по нервам не отличались. По напряжению, наверное, да, – сказал Карпин.