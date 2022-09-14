Карпин о победе над «Оренбургом»: «Понравилось почти все, кроме травмы Медведева и пропущенного мяча»

дал комментарий после победы над .

Сегодня команда обыграла «Оренбург» (3:1) в рамках Фонбет Кубка России.

– Вам понравилась сегодняшняя игра?

– Почти все, за исключением травмы Никиты [Медведева] и пропущенного мяча. Все остальное понравилось.

– Можно сказать, что у резервных игроков удачно получилось и с «Динамо», и сегодня?

– Да, можно. Ну, давайте так: и «Динамо», и «Оренбург» сегодня играли неосновными составами, как и мы. Поэтому рано еще об этом говорить.

Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много.

– Не обидно, что в эпизоде с Медведевым было положение вне игры?

– Ну, правила у нас такие сейчас, они так их трактуют.

– Остальные замены были плановые?

– Да. Все удачно сложилось. Еще бы одну замену сделал, если бы не травма Никиты.

– Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата по нервам и напряжению?

– Нет, по нервам не отличались. По напряжению, наверное, да, – сказал Карпин.