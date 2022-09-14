Семин о «Ростове»: «Поборется за тройку. Цельная команда, но нужна стабильность»

высказался о выступлении «Ростова» в текущем сезоне.

После 9 туров дончане занимают 3-е место в таблице Мир .

– Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьяков очень уверенно играет. «Ростов» – цельная команда, которая поборется за тройку.

– «Ростов» может составить конкуренцию «Зениту»?

– Не думаю, так как «Ростову» нужна стабильность. ЦСКА, «Динамо» может навязать борьбу. Если бы у «Краснодара» не было столько травмированных, то эта команда тоже могла бы побороться с петербуржцами, – сказал экс-тренер .