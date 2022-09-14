Семак про 0:2 с «Крыльями»: «В таких матчах нужно забивать. Легкое начало сыграло плохую службу, может быть»

прокомментировал поражение «Зенита» от .

Матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России завершился победой «Крыльев» со счетом 2:0.

– Начали неплохо. Создали пару хороших моментов. В таких матчах нужно забивать. Может быть, легкое начало сыграло плохую службу. Одна, вторая ошибка в обороне – сразу дали почувствовать «Крыльям», что можно играть с нами.

Во втором тайме не забили, но пропустили. И при 0:1 был момент, чтобы сравнять счет, но не получилось. Нам не удалось забить и надежно сыграть в обороне.

– «Зенит» неплохо начал, первые 15-20 минут создавал моменты. Что произошло потом? Почему так резко поменялась игра?

– Неуверенность. У нас было две-три ошибки при выходе из обороны. Потом поменялось соотношение эмоциональных сил – соперники добавили, а мы стали часто ошибаться и потеряли уверенность.

– Многие лидеры остались в Петербурге. Из-за того, как складывалась игра, не сожалеете, что они остались там?

– Нет, сожаления нет. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказывать, что готовы играть. Учитывая календарь и число матчей, появление других игроков было бы неправильным, на наш взгляд, – сказал главный тренер .