Стали известны все участники второго сезона Winline Медиалиги

Появился полный список команд, которые будут участвовать во втором сезоне Winline Медиалиги.

Всего их 18, 16 из них лига определила сама, еще двух участников выбрали пользователи Sports.ru (это и ФК «Деньги»).

Команды поделены на две группы.

Группа А: , «Рома», «Амкал», «На спорте», «Бей Беги», Tamo Junto, , ФК «10», ФК «БроукБойз».

Группа Б: «Деньги», Watch TV (новое название ФК «Матч ТВ» – Прим.), GOATS, SD Family, ФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights, «Наши Парни».

Регулярный чемпионат стартует 16 сентября. По его итогам 4 лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

2Drots, «Амкал», «Эгриси» Уткина и бразильцы, которые звали Роналдиньо. Кто сыграет во втором сезоне Медиалиги