Стали известны все участники второго сезона Winline Медиалиги

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Появился полный список команд, которые будут участвовать во втором сезоне Winline Медиалиги.

Всего их 18, 16 из них лига определила сама, еще двух участников выбрали пользователи Sports.ru (это GOATS и ФК «Деньги»).

Команды поделены на две группы.

Группа А: «Reality», «Рома», «Амкал», «На спорте», «Бей Беги», Tamo Junto, «Родина Медиа», ФК «10», ФК «БроукБойз».

Группа Б: «Деньги», Watch TV (новое название ФК «Матч ТВ» – Прим.), GOATS, SD Family, ФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights, «Наши Парни».

Регулярный чемпионат стартует 16 сентября. По его итогам 4 лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

2Drots, «Амкал», «Эгриси» Уткина и бразильцы, которые звали Роналдиньо. Кто сыграет во втором сезоне Медиалиги

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