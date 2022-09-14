Матч России и Кыргызстана состоится. Киргизский футбольный союз подтвердил

опроверг сообщения об отмене матча с Россией.

Ранее стало известно, что товарищеский матч с участием сборных команд может не состояться из-за проблем с медиаправами.

«Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Кыргызской Республики и России может не состояться – не соответствует действительности.

Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября», – говорится в заявлении.

Матч сборных России и должен состояться в Бишкеке.