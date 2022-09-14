Товарищеский матч России и Кыргызстана может сорваться из-за проблем с медиаправами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», представители Кыргызстана не могут предоставить их российской стороне.

Если медиаправа не будут переданы, то матч не будет показан в России.

Обычно принимающая страна предоставляет ТВ-права на территорию гостей и 50 процентов бортов на стадионе, но на данный момент все права уже были проданы местному агентству.

Матч сборных России и Кыргызстана должен пройти 24 сентября в Бишкеке.