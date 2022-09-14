Федерация Кыргызстана о матче с Россией: «Вопрос решается, идут переговоры. Мы не в курсе того, что игра может быть отменена»

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Федерация футбола Кыргызстана не в курсе возможной отмены матча с Россией. 

Ранее стало известно, что товарищеский матч с участием сборных команд может не состояться из-за проблем с медиаправами. 

«Мы не можем комментировать российские издания, мы можем говорить только за себя. Сейчас решается вопрос, идет переговорный процесс. О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе.

Откуда такая информация у российских коллег, это надо узнавать у них. У нас ничего такого нет. Информация про отмену матча не соответствует действительности», – заявили в федерации. 

Матч сборных России и Кыргызстана запланирован на 24 сентября. Он должен состояться в Бишкеке. 

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