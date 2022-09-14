Хамес близок к переходу в «Олимпиакос» на правах аренды из «Аль-Райяна»

Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции.
Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» близок к переходу в «Олимпиакос», сообщает Фабрицио Романо. Сегодня колумбиец прилетит в Грецию, клуб назначил медосмотр.
Сейчас 31-летний футболист выступает за катарский «Аль-Райян». Клубы достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды. Если все пойдет по плану, Хамес подпишет контракт с «Олимпиакосом» уже сегодня.
В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.