Хамес близок к переходу в «Олимпиакос» на правах аренды из «Аль-Райяна»

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Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» близок к переходу в «Олимпиакос», сообщает Фабрицио Романо. Сегодня колумбиец прилетит в Грецию, клуб назначил медосмотр.

Сейчас 31-летний футболист выступает за катарский «Аль-Райян». Клубы достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды. Если все пойдет по плану, Хамес подпишет контракт с «Олимпиакосом» уже сегодня.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь

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