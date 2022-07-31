«Барселона» и «Олимпиакос» проведут встречу по Умтити в понедельник. Пуча хочет «Гэлакси»

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В ближайшее время «Барселону» могут покинуть защитник Самюэль Умтити и хавбек Рики Пуч.

По сведениям ESPN, каталонцы в понедельник проведут встречу с представителями «Олимпиакоса», на которой обсудят переход французского игрока в чемпионат Греции на правах аренды на один сезон. Ключевой темой станет структура выплаты игру заработной платы.

На Пуча, по данным Mundo Deportivo, претендует «Лос-Анджелес Гэлакси». Интерес существует и со стороны других команд МЛС, но у этой – самый явный.

Ожидается, что в ближайшее время «Гэлакси» представит свое предложение, подразумевающее заключение контракта с испанцем на три года. Параллельно агент Пуча прорабатывает другие варианты.

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