«Барселона» и «Олимпиакос» проведут встречу по Умтити в понедельник. Пуча хочет «Гэлакси»

В ближайшее время «Барселону» могут покинуть защитник и хавбек .

По сведениям ESPN, каталонцы в понедельник проведут встречу с представителями , на которой обсудят переход французского игрока в чемпионат Греции на правах аренды на один сезон. Ключевой темой станет структура выплаты игру заработной платы.

На Пуча, по данным Mundo Deportivo, претендует . Интерес существует и со стороны других команд , но у этой – самый явный.

Ожидается, что в ближайшее время «Гэлакси» представит свое предложение, подразумевающее заключение контракта с испанцем на три года. Параллельно агент Пуча прорабатывает другие варианты.