Переговоры Ларссона с «Олимпиакосом» – в активной стадии. Форвард расторг контракт со «Спартаком» в июне

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Бывший нападающий «Спартака» Йордан Ларссон может стать игроком «Олимпиакоса».

To10.gr сообщает, что переговоры между 25-летним нападающим и греческим клубом идут хорошо. «Олимпиакос» в случае подписания контракта с Ларссоном рассчитывает на него как на одного из лидеров команды.

Сейчас переговоры между сторонами находятся в активной стадии. 

В начале апреля Ларссон-младший приостановил контракт со «Спартаком» и до конца сезона выступал за шведский АИК. 27 июня красно-белые объявили о расторжении соглашения с нападающим.

Ларссон принадлежал «Спартаку» с сезона-2019/20. 25-летний футболист провел за красно-белых 83 матча и забил 27 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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