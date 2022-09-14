Матип о 2:1 с «Аяксом»: «Ливерпулю» нужна была эта победа после всего, что произошло»

высказался после матча с «Аяксом» (2:1) в чемпионов.

Защитник забил победный гол на 89-й минуте.

«Было очень здорово забить и получить важные три очка. Я очень счастлив. Безусловно, это очень важная победа. После всего, что произошло, нам нужна была эта победа. Мы очень рады, что добились ее.

Теперь наше внимание переключается на следующую игру [с «Рейнджерс»]. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч», – сказал Матип.

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