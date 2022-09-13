Салах забил впервые за 5 матчей – «Аяксу» в Лиге чемпионов

забил гол впервые за 5 матчей.

Нападающий открыл счет на 17-й минуте матча с во втором туре группового этапа чемпионов (1:1, первый тайм). Голевую передачу отдал Диогу Жота.

Египтянин отличился голом впервые с 22 августа – тогда он забил один мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:2). В матчах с «Борнмутом» (9:0), «Ньюкаслом» (2:1), «Эвертоном» (0:0) и «Наполи» Салах не забивал, но в игре с «сороками» сделал два ассиста.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.