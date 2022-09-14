Люка Эрнандес о падении Дембеле в штрафной «Баварии»: «Это пенальти»

признал, что должна была бить пенальти в матче с «Баварией».

Немецкий клуб на своем поле обыграл сине-гранатовых (2:0) во 2-м туре группового этапа .

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев , вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев . Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

Защитник «Баварии» Эрнандес в эфире Cadena SER согласился с бывшим испанским арбитром , что следовало назначить пенальти.

Рефери объяснил, что движение Дэвиса было четким, и Люка сказал: «Ты меня подловил. Это пенальти, Иту».

Также Эрнандес не стал придавать большого значения хорошей игре «Барсы» на протяжении многих отрезков матча.

«Вы можете говорить все, что хотите, но результат будет таким, какой он есть», – сказал француз в эфире COPE.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.