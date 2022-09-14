Экс-судья Монтеро: «Был явный пенальти на Дембеле за фол Дэвиса. Не понимаю, почему ВАР не рассматривал момент»

Экс-судья считает, что «Барселоне» не дали пробить явный пенальти в игре с «Баварией».

Сегодня немецкий клуб на своем поле обыграл сине-гранатовых (2:0) во 2-м туре группового этапа .

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев . Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

«Движение было очень четкое. Дембеле выиграл позицию. выставил ногу перед собой, из-за чего вингер «Барселоны» упал. Следовательно, это явный пенальти за фол Дэвиса.

Здесь нельзя рассуждать – это очевидный пенальти. Не понимаю, почему ни судья, ни арбитры на ВАР, у которых были те же кадры, не усмотрели в этом действии ничего наказуемого. Не понимаю, почему момент не рассматривался», – сказал бывший испанский арбитр Сесар Луис Барренечеа Монтеро.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.