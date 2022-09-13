«В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились. Решение остаться было вопросом благодарности». Вендел об отказе от перехода во «Фламенго»

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Полузащитник «Зенита» Вендел расссказал, почему отказался от перехода во «Фламенго»

Бразильский клуб хотел подписать игрока в летнее трансферное окно.

«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и они предложили пролить контракт, это было лучшее решение для всех в тот момент.

Интерес «Фламенго» очень обрадовал меня, и это вызвало большой резонанс. На мой телефон постоянно приходили уведомления, когда люди присылали распечатки и новостные ссылки, спрашивая, действительно ли я уезжаю, правда ли это...

Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии. Я был очень рад этому», – сказал Вендел Globo Esporte.

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