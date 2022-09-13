Тренер «Ахмата» об 1:2 с «Динамо»: «Могли сравнять счет. Игра была обоюдоострой, мы шли в атаку. Вся борьба еще впереди»

Тренер «Ахмата» высказался о поражении от (1:2).

Клуб из Грозного сегодня на выезде проиграл москвичам со счетом 1:2 в рамках 2-го тура Фонбет Кубка России.

«Игра с «Динамо» получилась обоюдоострой, мы шли в атаку, соперник атаковал. Думаю, болельщикам понравилось.

Могли сравнять счет, но это Кубок – вся борьба еще впереди. Мы сделали плановые замены, и теперь спокойно готовимся к следующей игре», – сказал старший тренер «Ахмата» .

«Ахмат» проиграл в первом матче после отставки Талалаева. У команды 2 поражения подряд и 4 в 6 последних матчах