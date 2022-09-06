Ловрен, Модрич, Влашич, Пашалич и Ковачич вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

Стал известен состав сборной Хорватии на предстоящие матчи Лиги наций.

В список вошел капитан Деян Ловрен.

Полностью список игроков, приглашенных на матчи в Лиге наций, выглядит так:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ловре Калинич («Хайдук»), Ивица Ивушич («Осиек»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович ( ), Йошко Гвардиол ( ), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич ( ), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба – «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук»).

22 сентября Хорватия сыграет с Данией, а 25 сентября – с Австрией.