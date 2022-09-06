Ловрен, Модрич, Влашич, Пашалич и Ковачич вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

Стал известен состав сборной Хорватии на предстоящие матчи Лиги наций.
В список вошел капитан «Зенита» Деян Ловрен.
Полностью список игроков, приглашенных на матчи Хорватии в Лиге наций, выглядит так:
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ловре Калинич («Хайдук»), Ивица Ивушич («Осиек»);
Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»);
Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба – «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук»).
22 сентября Хорватия сыграет с Данией, а 25 сентября – с Австрией.