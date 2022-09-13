ФИФА выплатила около 500 тысяч евро игрокам российских клубов, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились

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ФИФА и FIFPro выплатили около 500 тысяч евро бывшим игрокам российских клубов.

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что фонд помощи футболистам ФИФА и FIFPro выплатил деньги футболистам тех клубов, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в число игроков, которые должны получить компенсации, входят Павел Погребняк, Юрий Дюпин, Евгений Фролов, Александр Салугин, Януш Голь, Петар Занев, Младен Кашчелан и другие.

«Завершается первая волна выплат компенсаций от совместного фонда помощи футболистам ФИФА и FIFPro. Всего для примерно 50 наших ребят было выделено около полумиллиона евро. Это бывшие игроки таких команд как «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард» и других.

Сейчас профсоюз футболистов готовит заявки для второй волны выплат. Уже приготовили порядка 10 обращений.

Важно, что диалог с ФИФА и FIFPro не прекращается. Они изучают все заявки и выплачивают компенсации по мере рассмотрения заявлений. Выплаты осуществляются по нашим заявлениям, но напрямую на счета футболистов», – сказал Зотов.

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