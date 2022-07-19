«Шахтер» передал документы в CAS по иску к ФИФА на 50 млн евро. Клуб хочет отмены решения о приостановке контрактов

намерен подать в суд на ФИФА.

Украинский клуб готовится к судебному процессу против ФИФА по делу о возмещении 50 миллионов евро из-за введения новых правил о приостановке контрактов легионеров, сообщает The Athletic.

Как отмечается, «Шахтер» уже передал необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу.

The Athletic ссылается на содержание официального письма клуба, в котором гендиректор отмечает срыв продаж четырех иностранных игроков на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий ФИФА. Именно такой размер компенсации горняки потребуют у международной организации.

Кроме выплаты компенсации «Шахтер» просит отменить постановление ФИФА и покрыть судебные расходы клуба. Клуб также попросил отсрочить на 10 дней срок уплаты судебного сбора , учитывая, что Национальный банк должен предоставить специальное разрешение для выплат за границу.

Источник приводит слова Сергея Палкина, который рассказал о прекращении переговоров с клубами по поводу полноценных трансферов игроков через 48 часов после вступления в силу правил ФИФА. Например, это произошло во время переговоров с «Фулхэмом», который планировал заплатить за вингера Манора Соломона 7,5 млн евро, но отозвал предложение.

Гендиректор добавил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не ответил ни на одно из личных писем. При этом пресс-служба организации ранее сообщала о консультациях с ключевыми украинскими клубами до вынесения постановления.

Палкин отметил, что «Шахтер» не сможет погасить долги другим европейским командам за предыдущие трансферы, если не сможет продавать своих футболистов.