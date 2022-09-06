Норманн о переходе в «Динамо»: «Мне нравится футбольная философия Йокановича. Моя главная цель – стать лучшей версией себя в игровом и в общечеловеческом плане»

высказался о переходе в .

Московский клуб арендовал полузащитника у на один год, у бело-голубых есть право выкупа игрока.

– Многие команды хотели подписать вас. Почему вы выбрали «Динамо»?

– У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю эту команду, философию ее игры, знаю некоторых футболистов. Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда.

– Чем вам запомнились игры «Ростова» против «Динамо»?

– Мне запомнилось, что я в двух подряд матчах в Москве зарабатывал пенальти своими фолами. Возможно, это мое подсознание что-то знало наперед (улыбается). Еще помню, как уже в Ростове провел отличный матч против «Динамо», когда отдал голевую передачу. Так что эти игры мне запомнились.

– Смотрели игры «Динамо» в этом году?

– Да, конечно, я смотрел последнюю встречу «Динамо» против «Урала» и видел потрясающий победный гол! Смотрел кубковую игру с «Ростовом». И, конечно, другие матчи, когда жил в России.

– С кем-то лично знакомы из команды?

– Да, конечно. Я знаком с Федором Смоловым, знаю Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева – мы с ними пересекались в «Ростове».

– Понимаете, как быстро стать частью команды?

– Думаю, да. Я дружелюбный, много общаюсь с партнерами по команде. Я хорошо знаю лигу и понимаю, чего от меня ждут в тренерском штабе и клубе. Я готов выполнять свою работу.

– Вы уже успели пообщаться со Славишей Йокановичем?

– Да, мы общались и до моего приезда в Москву, и уже на базе после приезда. Очень жду начала работы под его началом. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды.

– Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?

– Моей главной целью является стать лучшей версией себя как в игровом, так и в общечеловеческом плане. Я хочу добросовестно выполнять свою работу на поле, и тогда, уверен, все мои цели будут достигнуты.

– По-русски можете что-то сказать?

– Да, я очень хорошо говорю по-русски. Все понимаю, – сказал Норманн.