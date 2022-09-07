Матч АПЛ «Брайтон» – «Кристал Пэлас» перенесен из-за забастовки работников железной дороги

Матч 8-го тура между «Брайтоном» и перенесен.

Игра должна была состояться 17 сентября, но сегодня «Брайтон» объявил, что матч будет перенесен на другой день из-за запланированной забастовки рабочих железной дороги. Новая дата проведения матча еще неизвестна.

«Оба клуба хотели, чтобы матч состоялся в первоначальную дату, и для достижения этого вели диалог со всеми соответствующими органами власти, включая полицию Сассекса и Суррея, другими местными экстренными службами и агентствами, городским советом Брайтон-энд-Хоув, Премьер-лигой и «Кристал Пэлас».

После этих обсуждений и тщательной оценки всех факторов Консультативная группа по безопасности при полной поддержке Премьер-лиги единогласно рекомендовала отложить матч.

Хотя мы понимаем, что это будет огромным разочарованием для болельщиков обеих команд и приведет к нарушению расписания матчей, безопасность болельщиков обоих клубов, наших сотрудников, игроков и официальных лиц в день матча должна быть приоритетом.

Мы приняли во внимание, насколько трудно будет болельщикам обоих клубов посетить матч без доступа к железнодорожной сети, и мы рассмотрели ряд вариантов и различные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Они включали в себя дополнительные варианты пассажирских перевозок или перенос матча на более ранний или более поздний срок на той же неделе. Вечер воскресенья – самое позднее время на этой неделе, когда можно было бы провести матч, поскольку вскоре начинается пауза на игры сборных. Но в это время было бы невозможно провести матч при полной посещаемости стадиона.

Мы приносим болельщикам обеих команд извинения за причиненные неудобства, но мы считаем, что приняли правильное решение. Мы также хотели бы поблагодарить «Кристал Пэлас», Премьер-лигу и власти за их поддержку в этом вопросе», – сказал исполнительный директор Пол Барбер.