заявил, что не вернется в .

Подмосковный клуб уволил 53-летнего специалиста 10 августа, Николай Писарев сменил его на посту главного тренера. 31 августа Писарева отправили в отставку, главным тренером стал .

«Химки» не выиграли ни одного матча после увольнения Юрана – у клуба 5 поражений и 1 ничья.

«Боль внутри за ребят, обидно. Команда была скомплектована и подготовлена. Теперь она внизу, в переходных играх, тяжело переносить.

Тяжело работать, команда становится как твои дети. Когда видишь, когда все получается и парни могут, то получаешь удовольствие. А потом наблюдаешь эту картину… У нас есть общение, человеческие качества должны оставаться. Когда парни звонят поделиться, значит, что ты правильно относился к ним.

Что хочу сказать руководству «Химок»? Я подневольный человек, пригласили – уволили. Выплатили ли мне деньги? Да, все в порядке. Сказали: будем расторгаться. Я: хорошо.

Мне ставили задачу сохранить команду, чтобы мы не мучались в новом чемпионате. Я выполнял свою задачу, совесть чиста. Встреча у нас с руководством была 5-7 минут, друг друга поблагодарили, я не стал задавать вопросы.

Слухи о том, что кто‑то что‑то «продавал или покупал»? То, что мелькало – полная чушь. Воспитание мне не позволит подумать об этих моментах. Это полный бред.

Если позовут в «Химки» – не пойду, думаю, достаточно. Главное, что перед клубом у меня совесть чиста. Тренировать хочется, это наступает, когда ты вне работы неделю‑две, а на третьей неделе начинает колбасить», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».