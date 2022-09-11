Гогниев о Лантратове: «Если раньше играл на ленточке, то сейчас на 7 метров выходит. Он очень хорошо играет ногами»

высказался об игре и .

Главный тренер «Химок» выразил мнение после матча Мир с «Крыльями Советов» (0:0).

— Почему Глушаков вышел только во втором тайме?

— В недельном цикле он пропустил первые три тренировки, у него была небольшая травма. Он индивидуально подготовился, вышел и усилил игру. Каждый футболист — это игрок основного состава, на каждую игру тренер выбирает тактику, и у него есть какие-то мысли.

Сегодня Гулиева не было в заявке, он заболел. Это наш выбор, мы себе не враги, выбираем лучших, смотрим кто как готов. Когда футболист лучше готов физически, то он приносит больше пользы.

— Вы из Лантратова хотите сделать Солдатенкова (защитник «Крыльев» – прим. Sports.ru)? Знаем, как он играл с выбеганиями почти к центру поля. Сам Илья готов играть вратаря на линии центрального защитника?

— Мне кажется, сейчас в футболе прогресс. Есть много плюсов в игре ногами. А Лантратов очень хорошо играет ногами. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают все больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать в игру.

Сегодня Илья провел очень продуктивный матч, считаю. Если раньше он играл на ленточке, то сегодня на 7 метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас намного больше. В целом он в игре.

Конечно, этим должен заниматься не только вратарь. Но он огромную пользу приносит команде. Потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться, – сказал Гогниев.