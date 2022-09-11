Гогниев о 0:0 с «Крыльями»: «До идеальной игры «Химкам» далеко, но проблески есть. Результат придет»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:0) в 9-м туре Мир .

— Очень хорошая игра, что-то получилось, что-то – нет. Хочется поблагодарить ребят за самоотдачу и за то, что они выдержали такой объем нагрузки. Мы были все время впереди, играли в прессинг – это тяжело физически. Мы были сильной командой, мы — одно целое.

Получилась хорошая игра, мы много владели мячом. Единственное — хотелось бы, чтобы из зон мы выходили низом, но сегодня соперники перекрывали защитников, на что мы готовились, то и получили.

Результат — это игра команды, ее целостность. Нам до идеальной игры далеко, но проблески есть. Если бы мы реализовали моменты, то все сказали бы, что в порядке — за 10 дней стали играть в другой футбол. Это не так, в любом случае, все дается путем длительной, тяжелой работы.

Результат придет, у нас критерии оценки тренера и вообще всего — результат. Сегодня была игра в нашем исполнении, то, что мы планировали — многое сделали, многое получалось, что-то не выходило, но на это нужно время.

Я еще раз хочу поздравить своих футболистов, они квалифицированные и быстро перестраиваются, слушают своего главного тренера. Двигаемся дальше, у нас много игр, нужно восстановиться и показывать яркую игру.

— Казалось, что нападающие плохо завершали моменты.

— У нас очень квалифицированная группа атаки, каждый футболист, который даже не вышел на поле, может исполнить и забить. На это нужно нацеливаться, к этому нужно приходить. Сегодня не забили, а завтра реализуем все моменты. Было много эпизодов, которые можно было завершать взятием ворот, но получится в следующий раз, – сказал .