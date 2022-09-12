Тиаго Мотта возглавил «Болонью». Контракт – до 2024 года

стал новым главным тренером «Болоньи».

С 40-летним специалистом был заключен контракт сроком до 30 июня 2024 года. Ранее он возглавлял «Специю» и «Дженоа».

Фото: bolognafc.it

6 сентября в отставку с поста главного тренера «Болоньи» был отправлен Синиша Михайлович, который возглавлял команду с 2019 года.

Вчера «Болонья» одержала первую победу в сезоне Серии А – над «Фиорентиной» (2:1). Команда идет на 11-м месте в таблице чемпионата, набрав 6 очков в 6 матчах.

В следующем туре Серии А дома сыграет с «Эмполи».