Отец Гамида Агаларова высказался об отмененном голе сына в матче Мир с «Пари НН» (1:3).

Форвард пробил с пенальти в два касания, и судьи отменили взятие ворот.

— Какой совет дадите, чтобы такого не повторялось?

— Первый вопрос был: в каких бутсах ты играл? Сказал, что в шестишиповых. Но это не оправдание. Надо при выполнении пенальти учитывать все моменты, даже если поле, может быть, не такого качества.

— Это такой урок на будущее тоже?

— Любая ошибка — это хороший урок. И та ситуация, которая складывается, это тоже урок.

Я уточню. Тренер сам определяет, и он в этом плане главный. Кого ставить на конкретную игру, когда ставить. Я говорил о самом трансфере. Зачем он был нужен? Столько суеты, и, как я понимаю, главный тренер и тренерский штаб поставили задачу руководству, а руководство эту задачу выполнило. В моем понимании: зачем брать футболиста, если он будет сидеть в резерве?

— Сегодня Гамид вышел в стартовом составе. Как вам эти 45 минут?

— Сейчас любая ошибка, и будут говорить: вот дали тебе шанс, и что? Это и случилось! Я говорил ранее, что теряется игровой тонус, а тонус для нападающего, для игрока, который играет на острие, очень важен.

Ему нужно чувствовать игру, и большей частью он в последних турах не играет, не в резерве, а просто не выходит на поле. Я не понимал, для чего «Ахмату» такой трансфер. А так, конечно, тренер, все определяет, и он решает, кого ставить.

— Понимаете решение Талалаева заменить Агаларова сегодня после перерыва?

— Конечно, хотелось бы еще минут 15 видеть его на поле. Все‑таки человек не забил пенальти. Дать возможность ему реабилитироваться. Но ничего страшного нет. Тренер отвечает за результат. И ему принимать решение, – сказал .

Как глупо Агаларов запорол свой шанс: пробил пенальти в 2 касания – гол отменили