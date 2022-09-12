Гончаренко о 2:0 с «Торпедо»: «Незабитый пенальти придал «Уралу» сил, повернув игру в другую сторону»

Главный тренер «Урала» подвел итоги матча с «Торпедо» (2:0) в Мир РПЛ.
«И у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Сегодня нам очень хотелось победить.
В начале игры чувствовали себя нервозно. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику. Где-то не могли обработать простые передачи. Во втором тайме немножко успокоились.
Ситуация с незабитым пенальти (вратарь «Урала» Никита Алексеев отразил 11-метровый – прим. Sports.ru) повернула игру в другую сторону. Этот момент придал нам сил. Чувствовалось, что мы взяли игру под контроль», — сказал Виктор Гончаренко.