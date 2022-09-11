Абаскаль о 2:4 с «Ростовом»: «Спартак» доминировал, но после гола что-то случилось. Подарили два мяча во 2-м тайме»

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Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (2:4).

«Этот матч был во многом схож с матчем с «Зенитом». Ситуация повторилась. Мы доминировали на поле, владели преимуществом, забили гол, но потом что-то случилось.

Вместо того, чтобы продолжать и усилить давление, позволили сопернику создать два момента и забить два гола. Это психологический момент. Будем работать над этим.

Во втором тайме подарили сопернику два гола. В первом случае по сути сделали голевую передачу на их нападающего. И во втором моменте с пенальти была допущена детская ошибка», – сказал тренер «Спартака» в эфире «Матч Премьер».

 

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