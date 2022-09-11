Карпин о «Спартаке»: «Стал сильнее, играет разнообразно – это работа нового тренера, сто процентов»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о «Спартаке».

Сегодня дончане примут красно-белых в матче 9-го тура Мир РПЛ.

— Весной вы обыграли «Спартак» в Ростове — вы стали сильнее, соперник стал сильнее?

— По нам, возможно, скажу после матча. А «Спартак», на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с «Динамо» могли как минимум рассчитывать на ничью и с «Зенитом» выглядели достойно.

— С чем связываете то, что команда прибавила?

— Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному — в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов — это работа нового главного тренера, – сказал Карпин.

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