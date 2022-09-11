Карпин о победах над «Спартаком»: «Первое время получал большее удовольствие. Сейчас приятнее, что просто взяли 3 очка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Спартаком».
Желто-синие одержали победу со счетом 4:2 в 9-м туре Мир РПЛ. Карпин обыграл красно-белых в 6-й раз во главе «Ростова».
«Была скованность. После пропущенного гола раскрепостились и реализовали свои моменты.
Нужно было только подсказать кое-какие моменты. Но хотелось бы, чтобы с самого начала играли так, как после первого пропущенного гола.
Победа над «Спартаком»? Устал уже говорить. Первое время, наверное, получал большее удовольствие. А сейчас гораздо приятнее, что просто взяли три очка. Удовлетворение от трех очков прежде всего», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
У Карпина 6 побед в 10 матчах со «Спартаком» во главе «Ростова»