Федотов о конкуренции с «Зенитом»: «Не смотрим так стратегически далеко, прошла маленькая часть чемпионата. Есть куда расти и развиваться в плане психологии и остальных дел»

считает, что еще рано говорить о конкуренции с «Зенитом».

В 9-м туре Мир московская команда обыграла (4:1). После этого матча армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице с 20 очками.

– Мендес и Здьелар уже третий матч выходят в основе. Они теперь основные игроки в опорной зоне или стоит ждать ротации?

– Напряженный календарь, еще играем 14 и 17 сентября. Ротация 100 процентов будет. Посмотрим завтра, кто и как отреагировал на нагрузку. И уже сегодня начинаем готовится к матчу на Кубок. «Урал» серьезно укомплектовался в последние дни трансферного окна, и они приедут налаживать связи. Мы должны быть во всеоружии.

– Довольны ли вы трансферной кампанией этим летом? И не считаете ли, что лучший трансфер – это вы?

– Я себя не считаю трансфером. А так всегда хочется чего-то большего. Но мы исходили из условий, в которых находится финансовая система клуба. Потихоньку начинают давать свои плоды трансферы, ребята сыгрываются, приобретаются очертания командой игры. Совершенствоваться еще есть куда, работы непочатый край. Нужно снова засучить рукава и трудиться.

– Вы вышли по забитым мячам на первое место. Уже можно говорить о конкуренции с ?

– Работы еще много, двигаемся поэтапно. Мы не смотрим так стратегически далеко. Надо все доказывать делом. Прошла только маленькая часть чемпионата. Есть куда расти и развиваться команде в плане психологии и остальных дел, чтобы участвовать в борьбе за медали, – сказал Федотов.