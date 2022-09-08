«Локомотив» приобрел бразильского вингера Педриньо

перешел в «Локомотив» из .

Московский клуб подписал с 22-летним вингером контракт на четыре года.

Бразилец будет играть за «Локо» под 29-м номером.

Ранее стало известно, что за Педриньо «Локомотив» заплатит 3,5 млн евро.

Форвард в последнее время играл за клуб , но «Ред Булл» отозвал его из аренды, чтобы продать в «Локо».

Педриньо способен действовать как на левом фланге атаки, так и на правом. Несколько матчей в карьере он провел на позиции центрфорварда.

В этом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: fclm.ru