«Локомотив» заплатит 3,5 млн евро за 22-летнего вингера Педриньо

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По данным Ивана Карпова, московский клуб заплатит за 22-летнего игрока 3,5 млн евро и получит 100% прав на него. Бразильский клуб сможет получить 15% от суммы последующей продажи игрока в случае, если она превысит 3,5 млн евро.

Сейчас Педриньо играет за клуб , но «Ред Булл» отзовет его из аренды, чтобы продать в «Локо».

Педриньо способен действовать как на левом фланге атаки, так и на правом. Несколько матчей в карьере он провел на позиции центрфорварда.

В этом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.