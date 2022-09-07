«Локомотив» может подписать 22-летнего вингера Педриньо. Он лучший бомбардир «Америки» в сезоне

«Локомотив» может подписать 22-летнего левого вингера Педриньо Перейру.
По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб близок к подписанию контракта с бразильцем, который сейчас выступает за «Америка Минейро» на правах аренды из «Ред Булл Брагантино».
Педриньо способен действовать как на левом фланге атаки, так и на правом. Несколько матчей в карьере он провел на позиции центрфорварда.
Как пишет Globo Esporte, в арендном соглашении между «Америкой» и «Ред Буллом» не прописана опция выкупа игрока. Бразилец входит в планы «Брагантино» на следующий сезон, хотя «Америка» хотела бы сохранить вингера в составе.
В этом сезоне Педриньо стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.