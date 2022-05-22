Мбаппе сделал 6-й хет-трик в Лиге 1. Больше в XXI веке лишь у Златана

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил три гола в матче чемпионата Франции с «Метцем» (5:0).
Форвард сделал 6-й хет-трик за карьеру в Лиге 1 и вышел на 2-е место в XXI веке, обогнав своего экс-одноклубника Эдинсона Кавани (5).
Больше всего хет-триков с 2001 года в турнире на счету еще одного бывшего нападающего «ПСЖ» – Златана Ибрагимовича (7).
Статистика Мбаппе – здесь.
Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание
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