Отец Агаларова: «Талалаев звонил и просил перейти в «Ахмат». Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве?»

Отец Гамида Агаларова недоволен игровым временем форварда «Ахмата».

– Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат».

– Обещал ли Талалаев место в составе?

– Ни один тренер не может обещать места в составе. Но если тренер настойчиво просит прийти, то, думаю, игрового времени должно быть намного больше.

Еще раз говорю, приглашать лучшего бомбардира и три матча держать в резерве и даже не выпустить... Если у тебя есть два футболиста на одну позицию, то зачем ты берешь третьего?! Я не понимаю.

– Объясняет ли Талалаев свои решения?

– На тренировочных занятиях тренер говорит о том, что он выкладывается, к нему нет претензий, забивает, много двигается и выполняет то, что от него требуется. Почему не ставит – не знаю.

В такой ситуации, когда человек не играет долгое количество времени, он теряет игровой тонус. А он очень важен. Если какая‑то игра будет неудачной, то все будут говорить, что вот он… Игровой тонус очень важен для футболиста, но сейчас он теряется, – заявил .

Гамид Агаларов провел за пять матчей в Мир , а также одну игру в Фонбет Кубке России – она стала единственной в стартовом составе. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.