Талалаев объяснил, почему Агаларов не в старте «Ахмата»: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость меньше, чем центральные защитники»

объяснил, почему не выходит в старте .

«У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.

У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу», - сказал главный тренер грозненского клуба.

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 19 голами в 29 матчах.

В текущем сезоне 22‑летний игрок провел 4 матча и забил 1 мяч.