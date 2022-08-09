Талалаев объяснил, почему Агаларов не в старте «Ахмата»: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость меньше, чем центральные защитники»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Гамид Агаларов Футбол

Андрей Талалаев объяснил, почему Гамид Агаларов не выходит в старте «Ахмата»

«У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.

У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу», - сказал главный тренер грозненского клуба. 

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 19 голами в 29 матчах.

В текущем сезоне 22‑летний игрок провел 4 матча и забил 1 мяч.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные