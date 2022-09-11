«ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита». Но команда Семака укомплектована гораздо лучше». Корнеев о чемпионской гонке

оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке Мир .

— Такой ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство на длинной дистанции?

— С «Зенитом» будет непросто соперничать. Нужно объективно смотреть на вещи. Уровень исполнителей у питерцев все-таки другой. Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Футболисты прекрасно понимают, что от них хочет тренер. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита».

А вот насколько хватит армейцев? Только время покажет. Повторюсь, команда Сергея Семака укомплектована гораздо лучше, – сказал бывший спортивный директор .