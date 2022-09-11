Осинькин о 0:0 с «Химками»: «Забей мы пенальти, было бы по-другому. «Крылья» были ближе к победе»

Главный тренер высказался после матча с «Химками» (0:0) в Мир .

– Не все получалось у нас. В первом тайме особенно. Конечно, забей мы пенальти, было бы по-другому. Сейчас нужно понять причины, по которым мы изменили своему футболу.

Мы очень медленно играли. Мы ждали, что разбегается Глушенков, но травма ему не позволила. Мы подождали до перерыва, но больше не могли. Пришлось делать даже двойную замену. Мы должны были играть лучше. Но во втором тайме получилось несколько хороших атак. Но цельной эта половина тоже не получилась.

– Учитывая, как сложилась игра, можно ли считать это очко позитивом?

– То, что мы не забили пенальти, имели моменты, они были острее, чем у соперника – думаю, мы были ближе к победе. У нас был большой потенциал. Но было очень сложно.

У соперника тоже были опасные эпизоды. Но мы не можем быть довольными такой игрой. У нас не покатился мяч, были организационные проблемы. Не получилось то, что мы хотели всегда. Дело не в сопернике, не в схеме, не в ситуации. Мы делали слишком простые ошибки.

Если искать позитив – это первый матч на ноль. Но нам надо прибавлять. Сейчас нам будет это сделать легче. Подходит группа травмированных, подходят новички. Нам, конечно, нужен перерыв, чтобы хорошо поработать. В следующих играх должно быть движение вперед, – сказал .