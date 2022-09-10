Сторожук об 1:4 с ЦСКА: «Краснодара» не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Стремимся играть в свою игру, но сегодня не получилось»

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча с ЦСКА.

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«К ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет под кого-то подстраиваться, специально готовиться к определенной команде и перестраивать свою игру.

У ЦСКА хорошие исполнители иностранцы. Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Просили играть в свою игру. Мы к этому стремимся, но сегодня не получилось.

Замены произвели, потому что не были довольны игроками, плюс у Кривцова была желтая. Решили избежать красной карточки. Ахметов вышел, хотел показать на что способен перед бывшей командой. Тяжело анализировать, но желание было», – сказал главный тренер «Краснодара».

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