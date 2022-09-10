Сторожук об 1:4 с ЦСКА: «Краснодара» не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Стремимся играть в свою игру, но сегодня не получилось»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча с ЦСКА.

Московская команда одержала победу со счетом 4:1 в 9-м туре Мир .

«К ЦСКА готовились как обычно. никогда не будет под кого-то подстраиваться, специально готовиться к определенной команде и перестраивать свою игру.

У ЦСКА хорошие исполнители иностранцы. Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Просили играть в свою игру. Мы к этому стремимся, но сегодня не получилось.

Замены произвели, потому что не были довольны игроками, плюс у Кривцова была желтая. Решили избежать красной карточки. Ахметов вышел, хотел показать на что способен перед бывшей командой. Тяжело анализировать, но желание было», – сказал главный тренер «Краснодара».