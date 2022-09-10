Карло Анчелотти: «Владение мячом сейчас не так модно, как несколько лет назад. Футбол меняется, становится более вертикальным»

высказался об изменениях в футбольной тактике.

«Гол Азара «Селтику» случился потому, что мы пытались контролировать игру, владея мячом, но это происходит редко.

В наши дни забить гол после 10 пасов – большая редкость. Так говорит статистика. Она же говорит, что сейчас легче забить, сделав меньше 10 передач.

Футбол меняется и становится более вертикальным, это происходит в каждой стране. Футбол, основанный на владении мячом, сейчас не так моден, как несколько лет назад», – сказал тренер .