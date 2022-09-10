Карло Анчелотти может надолго задержаться в «Реале».
В мадридском клубе допускают возможность продления контракта с итальянским специалистом, сообщает Marca.
63-летний тренер пользуется уважением футболистов команды. Кроме того, президент «Мадрида» Флорентино Перес в восторге от работы Анчелотти.
В «Реале» считают, что Карло безупречно руководит командой. Клуб консультируется с тренером по многим долгосрочным спортивным проектам.
В 2021 году Анчелотти подписал с «Реалом» контракт на 3 года.
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