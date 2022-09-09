Глава Ла Лиги Тебас: «У АПЛ выше оборот благодаря чекам акционеров. Еще в Англии 21 млн абонентов платного ТВ, в Испании – 9. Мы разные»

Президент Ла Лиги считает, что чемпионат Испании и функционируют по разным моделям.

– Премьер-лига имеет более высокий оборот, это возможно только благодаря чекам акционеров. Здесь разные модели. Это вопрос, который мы собираемся вынести на обсуждение в УЕФА.

– Можете сравнить Ла Лигу и АПЛ?

– Нельзя сравнивать груши с виноградом. Мы не одинаковые, я имею в виду Испанию и Англию. В стране насчитывается 21 миллион абонентов платного футбольного телевидения. У нас – 9 миллионов.

Именно поэтому их аудиовизуальные права так дороги. В Англии 43 миллиона подписчиков платного ТВ – Netflix, Amazon. В Испании – 13. Мы разные, нельзя нас сравнивать, – сказал .