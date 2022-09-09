Синклэйр написал, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по Елизавете II из-за расизма в начале ее правления. Теперь экс-игрока сборной Англии призывают уволить с Talksport

из-за твита о смерти Елизаветы II могут уволить с радиостанции Talksport.

Спустя два часа после сообщения Букингемского дворца о смерти королевы Великобритании бывший футболист , и сборной написал в твиттере: «Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» Этот твит Синклэйр сопроводил хэштегом #queen.

Сотни пользователей соцсети отрицательно отреагировали на этот твит. Стали звучать призывы бойкотировать радиостанцию Talksport в случае, если Синклэйра, который работает там экспертом, не уволят.

Вскоре экс-футболист удалил эту публикацию и аккаунт в твиттере.

Talksport выступила с заявлением: «Мы пытаемся связаться с Тревором Синклэйром после того, что он написал в своем твиттере. Радиостанция не поддерживает высказанное им мнение и ведет расследование по этому вопросу».

Отмечается, что вчерашнее сообщение в твиттере Синклэйра резко контрастирует с его предыдущими высказываниями о Елизавете II.

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