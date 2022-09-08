Линекер о смерти Елизаветы II: «Ужасно грустный день. По-настоящему удивительная женщина, служившая своей стране с достоинством, верностью и изяществом»

, и клубы лиги выразили соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью. Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал в твиттере экс-игрок сборной Англии.

К соболезнованиям присоединились английская Премьер-лига, , , и другие клубы.

Елизавета II ушла из жизни сегодня в возрасте 96 лет.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.