Линекер о смерти Елизаветы II: «Ужасно грустный день. По-настоящему удивительная женщина, служившая своей стране с достоинством, верностью и изяществом»

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Гари Линекер, АПЛ и клубы лиги выразили соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью. Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал в твиттере экс-игрок сборной Англии.

К соболезнованиям присоединились английская Премьер-лига, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и другие клубы.

Елизавета II ушла из жизни сегодня в возрасте 96 лет.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.

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