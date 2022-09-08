Линекер о смерти Елизаветы II: «Ужасно грустный день. По-настоящему удивительная женщина, служившая своей стране с достоинством, верностью и изяществом»

Гари Линекер, АПЛ и клубы лиги выразили соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
«Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью. Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал в твиттере экс-игрок сборной Англии.
К соболезнованиям присоединились английская Премьер-лига, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и другие клубы.
Елизавета II ушла из жизни сегодня в возрасте 96 лет.
Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.