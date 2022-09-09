УЕФА о России на Евро-2024: «Все клубы и сборные отстранены от соревнований до уведомления»

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В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024.

Вчера, отвечая на запрос ТАСС по этому поводу, в пресс-службе УЕФА заявили, что решение по участию России в жеребьевке отбора Евро-2024 еще не принято.

– Когда будет принято решение об участии сборной России в матчах отбора к Евро-2024?

– Что касается участия России в предстоящих отборочных матчах к чемпионату Европы, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Больше у нас комментариев нет, – заявили в пресс-службе УЕФА.

В мае УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций и Евро-2022 соответственно.

Жеребьевка группового этапа отбора чемпионата Европы состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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