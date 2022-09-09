Российские тренеры запустили образовательную платформу, эксперты – Кафанов, Галактионов, Евсеев

Российские футбольные тренеры запустили образовательную онлайн-платформу «Я:Тренер».
Экспертами платформы стали:
– главный тренер «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов;
– тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов;
– главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев;
– главный тренер «Акрона» Евгений Калешин;
– тренер ЦСКА Мурат Искаков;
– тренер женской сборной России Максим Зиновьев;
– тренер «Локомотива» по физподготовке Сергей Алексеев.
Платформа «Я:Тренер» создана тренерами «Урала» Евгением Аверьяновым, Андреем Шпилевым и Константином Агаповым. На ней представлены видеоинтервью тренеров, лекции по позиционной атаке, действиям вратарей и особенностям физической подготовки футболистов, с которыми можно ознакомиться здесь.
Напомним, что на Sports.ru есть блог тренера «Урала» Андрея Шпилева.