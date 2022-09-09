«МЮ» отказался от варианта с Поттером при поиске тренера из-за отстуствия у него опыта в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Грэм Поттер Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересовался тренером Грэмом Поттером, который возглавил «Челси».

Это было по ходу прошлого сезона, когда «МЮ» занимался поисками тренера. В апреле клуб из Манчестер возглавил Эрик тен Хаг.

Поттер был в списке претендентов на пост главного тренера «Юнайтед», но от него отказались из-за отсутствия опыта в Лиге чемпионов. 

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, вместо этого попав в Лигу Европы. 

Поттер в 2019-2022 годах тренировал «Брайтон».

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера  

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