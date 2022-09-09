«МЮ» отказался от варианта с Поттером при поиске тренера из-за отстуствия у него опыта в ЛЧ

интересовался тренером Грэмом Поттером, который возглавил «Челси».

Это было по ходу прошлого сезона, когда «МЮ» занимался поисками тренера. В апреле клуб из Манчестер возглавил Эрик тен Хаг.

Поттер был в списке претендентов на пост главного тренера «Юнайтед», но от него отказались из-за отсутствия опыта в Лиге чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, вместо этого попав в Лигу Европы.

Поттер в 2019-2022 годах тренировал «Брайтон».

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера